Un texte d’Anne-Josée Cameron

C’est avec la chanson Over And Over que le chanteur de Detroit a accueilli les quelques milliers de personnes qui s’étaient déplacées pour l’entendre chanter pour la première fois à Québec, dans le cadre de sa tournée Boarding House Reach.

Installé sur une scène en demi-lune aux allures d’Agora, Jack White a évolué toute la soirée,en compagnie de quatre musiciens, devant trois écrans géants verticaux.

La scène a baigné toute la soirée dans lumière bleue, donnant au concert un côté clair -obscur qui n’étaient pas sans rappeler les premières amours du chanteur, le blues du Delta.

Un artiste surprenant

Ce qui impressionne d’entrée de jeu avec Jack White, c’est la facilité avec laquelle il enchaîne les genres et les style.

L’artiste a interprété des chansons des White Stripes, The Raconteurs et plusieurs de ses albums solos.

Le musicien est étourdissant, passant sans effort du rock psychédélique au rock plus lourd, enchaînant blues et bluegrass, sans que le spectacle ne perde jamais de sa cohérence ni de son énergie.

Et que dire de sa voix, parfois envoûtante, et parfois projetée comme on tire une poignée de cailloux. Elle a quelque chose de rugueux, de cru. Qu’elle interprète Love interruption, Love is blindness, Lazaretto ou Seven Nation army, elle possède un charme étrange.

Pas de cellulaire, on écoute !

Aucun cellulaire n’était accepté lundi soir au Centre Vidéotron. L’artiste américain avait expressément demandé qu’ils soient interdits pour la soirée.

Les spectateurs ont donc vécu un spectacle à l’ancienne, ils ont assisté à une performance sans le filmer.