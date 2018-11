Parents, dignitaires et citoyens y rappelleront les hauts faits d’armes du leader indépendantiste avant que monseigneur Christian Lépine ne prenne le relais pour assumer la portion religieuse des cérémonies.

Sa fille Pascale, deux premiers ministres – Lucien Bouchard et Jean Charest – et plusieurs personnalités publiques – Ted Moses, Louise Harel et Pascal Bérubé notamment – viendront témoigner des accomplissements de M. Landry tout au long d'un engagement politique de plus d'un demi-siècle.

Bernard Landry et Jean Charest en mars 2003. Photo : La Presse canadienne/Ryan Remiorz

Mgr Lépine, qui a révélé un lien de parenté avec M. Landry lors d’une entrevue à RDI Matin, assurera le service religieux pour conduire l’homme d’État à son dernier repos.

« Mon grand-père vient de Saint-Jacques-de-Montcalm comme Bernard Landry, a révélé M. Lépine. Le frère de ma grand-mère, Eugène Brien, était le père adoptif de la mère de Bernard Landry, Thérèse Granger. »

Ce n’est pas un lien familial immédiat […] mais Bernard Landry voyait mon grand-père comme étant son oncle. Mgr Christian Lépine

Parent éloigné par alliance, le célébrant a souligné que des adversaires politiques de M. Landry pouvaient venir prendre la parole à ses funérailles en raison du respect qu’il témoignait à tout un chacun.

« M. Landry n’a jamais traité ses adversaires politiques comme des ennemis », a-t-il déclaré lors de son entrevue à RDI Matin. « Je pense que tout le monde s’est toujours senti respecté dans sa valeur de personne. »

Les funérailles de Bernard Landry feront l'objet d'une émission spéciale sur les ondes de RDI à partir de 13 h

Le premier ministre du Québec, Bernard Landry, et Ted Moses, grand chef du Grand Conseil des Cris, se préparent à signer la paix des braves le 7 février 2002, à Waskaganish, au Québec Photo : La Presse canadienne/JACQUES BOISSINOT

« Je pense qu’il est un bon témoin [pour démontrer] qu’on peut avoir des idées différentes, des convictions profondément différentes, mais se respecter comme être humain, respecter les institutions démocratiques et faire avancer dans un débat les enjeux de société », a poursuivi l’homme d’Église.

Tout en honorant l'oeuvre politique de M. Landry, Mgr Christian Lépine rappelle l’importance l’importance de ne pas perdre de vue la douleur des proches.

Ma priorité, c’est toujours la famille parce que même lorsqu’il s’agit d’un personnage public qu’on veut honorer, il demeure que les premiers touchés dans l’immédiat, c’est la famille. Mgr Christian Lépine

« La perte d’un être cher est toujours un moment [difficile] dans l’existence même lorsque la famille le vit avec courage, avec dignité. Ça demeure que l’âme est dans la tristesse », a poursuivi l'archevêque de Montréal.

Bernard Landry en compagnie de sa conjointe Chantal Renaud en avril 2003 Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

« Donc, c’est un moment de sobriété – en tout cas pour moi – de toucher et de me faire solidaire de la famille. Et, par là, on se rapproche des autres familles parce que toutes les familles font l’expérience de perdre un être cher. C’est par ce biais que j’aborde les funérailles, même pour des funérailles d’État, en mettant toujours la famille au cœur [de la cérémonie]. »

Recouvert d’un drapeau du Québec et porté par des agents de la Sûreté du Québec (SQ), le cercueil de l'ex-leader péquiste a fait son entrée dans la basilique Notre-Dame de Montréal, tôt lundi matin, pour y être exposé en chapelle ardente. Dignitaires et citoyens, qui n'avaient pu le faire au salon rouge de l'Assemblée nationale samedi, ont pu venir lui rendre un dernier hommage.