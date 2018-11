Le gouvernement canadien a construit six complexes souterrains dans les années 50 et 60 pour abriter les chefs politiques et militaires en cas de guerre nucléaire.

Le complexe en Nouvelle-Écosse, situé près de Debert, était conçu pour accueillir environ 350 personnes. Ces dernières auraient pu y vivre pendant 90 jours tandis que le monde extérieur aurait été dévasté par les bombardements et les retombées nucléaires.

Le « Diefenbunker » contient encore de l'eau et de la nourriture en conserve. Le stock à l'époque devait suffire à 350 personnes pendant 90 jours. Photo : CBC

La vocation des lieux est différente aujourd’hui. Nous avons très hâte de laisser les gens visiter le Diefenbunker historique , affirme Tyler Fields, directeur des activités du complexe.

Des visites guidées des lieux seront offertes à compter du 24 novembre. Des jeux lasers seront aussi offerts à la fin du mois.

Plus tard cette année, les organisateurs proposeront aussi un jeu d’évacuation. Les joueurs répartis en deux équipes représentant les forces américaines et soviétiques de l’époque devront rivaliser d’ingéniosité pour trouver le moyen de sortir.

Toutes les activités auront un lien avec le passé de ce bunker de la guerre froide, souligne M Fields.

D’anciens documents rendus publics au début des années 2000 ont révélé qu’Halifax figurait sur une longue liste de cibles potentielles de l’Union soviétique au Canada. Si l’URSS avait attaqué Halifax avec une bombe nucléaire, les chefs politiques et militaires auraient été transportés de toute urgence dans le complexe souterrain.

Ces anciens compteurs Geiger sont toujours fonctionnels. Photo : CBC

En entrant dans le complexe, ils auraient subi trois douches antiradiations et leurs vêtements auraient été incinérés par précaution. Ils auraient ensuite subi un test au compteur Geiger, précise Tyler Fields, et en cas d’échec ils auraient été expulsés.

Dans une salle au sous-sol, les réfugiés auraient pu consulter des cartes géantes de la province en tentant d’évaluer les dégâts à la surface et déterminer qui aurait pu être sauvé.

La salle du « Diefenbuker » réservée à l'évaluation des dégâts à la surface contient encore d'immenses cartes géographiques. Photo : CBC

Le complexe comprenait aussi une salle réservée à CBC pour la couverture journalistique de l’apocalypse.

Les complexes sont surnommés « Diefenbunker » parce que c’est le gouvernement de John Diefenbaker qui les avait fait construire.

Le complexe de Debert est resté actif pour les forces de l’OTAN pendant des décennies. Il est resté une propriété du gouvernement jusqu’en 2008.

L’entrepreneur Anton Self l’a ensuite acheté pour en faire un centre d’hébergement de données numériques nommé Bastionhost. Il n’a toutefois pu payer l’impôt municipal, et le complexe a été vendu à son propriétaire actuel, Jonathan Baha’i, en 2012.

Les plans originaux entreposés sur place ont aidé les ouvriers à rendre le complexe fonctionnel à nouveau. Photo : CBC

Lorsque ses ouvriers ont entrepris des travaux à l’intérieur, ils disposaient des plans originaux qui étaient encore entreposés sur place.

Le panneau de contrôle construit dans les années 1950 sert encore à gérer l’électricité, l’eau et la température dans le complexe. C’est le dernier en son genre toujours complètement fonctionnel, souligne Tyler Fields.

Le panneau de contrôle original du complexe est toujours fonctionnel, explique Tyler Fields, directeur des activités. Photo : CBC

Jonathan Baha’i espère attirer des entreprises cherchant un lieu original où développer l’esprit d’équipe chez leurs employés.

Le « Diefenbunker » comprendra aussi des unités sécuritaires de libre-entreposage, un studio multimédia et un centre de données numériques.

D’après un reportage de Jon Tattrie