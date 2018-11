Le bilan s'est alourdi mardi et monte maintenant à 42 morts. Deux foyers d'incendie font des ravages en Californie. Le premier, baptisé « Camp Fire », est situé dans la région de Paradise, dans le nord de l'état. Il est qualifié comme étant le plus meurtrier de l'histoire de la Californie. L'autre, appelé « Woolsey Fire » a brûlé plus de 3600 hectares de terrain dans la région de Los Angeles.

Je ne vois pas les feux, mais je vois la fumée. La senteur se rend aussi jusqu'ici. Il y a des cendres aussi. C'est terrifiant! Cathy Lamontagne

Même si elle habite à 30 minutes des feux de forêt qui sévissent en Californie, la Sherbrookoise Cathy Lamontagne voit beaucoup de fumée dans le ciel de son balcon #RCES pic.twitter.com/zCIKBbbj2g — Geneviève Proulx (@GenevieveProulx) November 13, 2018

Cathy Lamontagne habite la Californie depuis quatre ans. « On a eu des problèmes de feu l'an passé. C'est récurent chaque année, mais cette année c'est énorme. L'an passé, il fallait porter des masques, mais ce n'est pas encore le cas cette année. On espère que tout va rentrer dans l'ordre. Il y a beaucoup d'animaux sauvages et domestiques qui ont été délaissés. »

La Sherbrookoise travaille dans le milieu du cinéma comme maquilleuse et elle est également artiste alors qu'elle peint des murales dans des résidences. Elle oeuvre actuellement chez la productrice de cinéma, Mary Parent (Godzilla, The Revenant, Pacific Rim Uprising) ainsi que chez Keanu Reeves.

Cathy Fallon, restée pour s'occuper de ses chevaux pendant l’incendie, embrasse Shawna De Long et April Smith qui lui ont apporté des provisions pour les chevaux à Paradise, Californie. Photo : Reuters/Stephen Lam

Même si les feux sont encore hors de contrôle, Mme Lamontagne croit que les Californiens vont passer au travers. « Ça va être de penser à rebâtir tout ça. C'est un jour à la fois. C'est triste que ce soit arrivé avant le temps des Fêtes. La semaine passée, les feux ont commencé à Thousand Oaks. C'est là aussi qu'il y a eu une fusillade dans un bar où 12 personnes sont mortes. Les feux ont commencé le lendemain dans la même ville. Cette ville-là est très ébranlée. On a de la famille qui vit là-bas. C'est très triste, mais c'est beau de voir les gens se mettre ensemble pour surmonter tout ça. C'est la nature. Il n'y a rien d'autre à faire que de s'entraider. »

Cathy Lamontagne n'a cependant reçu aucun avis d'évacuation, contrairement à 250 000 autres Californiens.

La majorité de la Californie n'a pas reçu de pluie depuis plus d'un mois et la végétation sèche est un combustible idéal pour les brasiers dévastateurs. Les autorités estiment que, dans le nord, la maîtrise des flammes pourrait nécessiter jusqu'à trois semaines.