Des centaines de milliers de résidents sont ainsi privés de courrier et de colis jusqu'à nouvel ordre à Toronto et dans sa banlieue-est (Ajax, Markham, Thornhill, Pickering, Whitby, etc.).

La question qui se pose maintenant, indique le représentant syndical Mike Duquette. Est-ce que ce sera une grève de 24 ou de 48 heures?

Début du graphique (passez à la fin) Je viens d’arriver à Scarborough où il y a la grève tournante des syndiqués de Postes Canada - 3e fois que le centre de tri de York est en grève. Pas de colis, environ 1.2 million d’adresses touchées - 70 employés environ en grève @matintoronto #canadapost #sttp pic.twitter.com/Yasfelc04z — Camille Feireisen (@camfeireisen_RC) 13 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Ce développement survient après la fin du mandat du médiateur spécial nommé par Ottawa, sans grand progrès dans les négociations, selon le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

Ailleurs au pays, les villes de Nova (Nouvelle-Écosse) et de Vancouver (centre de tri du courrier) sont aussi touchées par un débrayage, mardi.

Depuis le début des grèves tournantes le 22 octobre, les résidents de plus de 150 municipalités ont été privés de collecte et de distribution de courrier et de colis au pays, indique Postes Canada.

Loin d'une entente

Postes Canada et le syndicat se sont engagés à poursuivre les pourparlers pour le renouvellement des conventions collectives, mais le STTP accuse la partie patronale de ne pas négocier de bonne foi.

Le président du STTP, Mike Palecek, a soutenu que Postes Canada n'était toujours pas disposée à s'attaquer aux problèmes de santé et de sécurité, ainsi qu'à offrir une égalité de traitement aux facteurs et factrices des villes et des secteurs ruraux.

Postes Canada a maintenu, de son côté, qu'elle avait fait des offres importantes à ses 50 000 employés syndiqués, notamment une augmentation des salaires et une amélioration des avantages sociaux et de la sécurité d'emploi.

Le temps presse pour les deux parties alors qu'approche la période achalandée en matière de colis liée au Vendredi fou et au temps des Fêtes.

La semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau a prévenu que son gouvernement pourrait intervenir prochainement en l'absence d'une percée dans les négociations qui se poursuivent depuis près d'un an.

La dernière fois que le fédéral a mis fin à un conflit de travail à Postes Canada, en 2011, l'ancien gouvernement conservateur avait adopté une loi de retour au travail ayant ensuite été déclarée inconstitutionnelle.