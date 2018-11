Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Cet édifice, d'une valeur estimée à 30 millions de dollars, doit remplacer notamment l'aréna Conrad-Parent, qui arrive en fin de vie.

En août, Québec avait refusé d'accorder 7,5 millions de dollars à la Municipalité pour une première proposition du projet de complexe sportif.

Le maire Réjean Porlier croit qu'avec l'aide d'architectes, la Ville aura plus de chance d'obtenir une subvention de la part, cette fois-ci, d'Infrastructure Canada.

La dernière fois, on avait déposé rapidement. Il y avait un programme qui se terminait. [...] C'était le temps qui nous pressait, explique-t-il. Là, on a eu du temps. On a refait davantage de travail et on arrive à des choses qu'on veut regarder.

Réjean Porlier, maire de Sept-Îles Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

On va être beaucoup mieux préparé. Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

La Ville a jeté son dévolu sur la firme Ardoise Architecture pour développer un projet qui représente le plus possible les besoins des citoyens, tout en respectant les réalités propres de la Municipalité.

À lire aussi: Sept-Îles devra encore patienter pour son nouvel aréna

Nouveau quartier résidentiel

La Ville de Sept-Îles interdit la prospection, la recherche et l'exploration minière sur un terrain près de la rivière aux Foins, non loin du parc Ferland.

À la séance du conseil municipal, le maire Réjean Porlier a indiqué qu'il s'agit d'un des derniers terrains à Sept-Îles pour développer un quartier résidentiel. Les meilleurs endroits pour construire une zone résidentielle [...] dans le sable, il n'y en a pas beaucoup autour de Sept-Îles , a-t-il commenté.

Réjean Porlier précise toutefois qu'il s'agit d'une décision stratégique pour l'avenir et que la Ville n'envisage pas d'en faire un quartier résidentiel pour le moment. Il faut réfléchir tout de suite. Si jamais dans 10 ans, dans 20 ans, même dans 50 ans, on a besoin de faire du développement résidentiel, où sont les zones?

Avec les informations de Laurence Royer