D’ici un an, la Fondation du Domaine-du-Roy veut amasser 400 000 $ pour installer cinq chambres où les parents pourront vivre le travail et l’accouchement, en plus d’y rester pour la période post-partum.

Une salle de travail incluant un bain et un plus grand lit sera aussi construite.

Le projet coûtera jusqu’à 800 000 $ au total. Le gouvernement du Québec assumera la moitié des coûts.

Investissements en radiologie

Une fois que l’argent nécessaire au département d’obstétrique sera amassé, la campagne de financement se poursuivra durant trois autres années afin d'amasser 700 000 $ supplémentaires pour moderniser le parc d’imagerie médicale.