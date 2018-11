Cette annonce, qui pourrait avoir lieu aussi tôt que mardi matin, comprendrait également un investissement majeur dans une autre ville, a souligné cette source.

La décision d’Amazon met fin à un concours d’un peu plus d’un an au cours duquel 238 villes ont soumis leur candidature afin d’accueillir le deuxième siège social du détaillant. Plusieurs villes canadiennes ont tenté leur chance – notamment Ottawa, Vancouver etMontréal –, mais seule Toronto a fait partie des finalistes.

Reuters indiquait la semaine dernière qu’Amazon avait l’intention de diviser son deuxième siège social en deux parties égales, promettant d’investir jusqu’à 5 milliards de dollars américains et d’embaucher jusqu’à 50 000 personnes. Les effectifs seraient répartis également entre les deux sièges sociaux.

Le siège social de la région de New York serait situé à Long Island City, tandis que celui de Washington D.C. serait situé à Arlington, en Virginie, dans le quartier Crystal City, a indiqué le New York Times.

Les villes concurrentes ont proposé des milliards de dollars en réduction de taxes et incitatifs afin d'attirer l’investissement du géant du commerce électronique.

En décidant de s'installer sur deux sites plutôt qu'un, Amazon veut mieux répartir l'impact économique et logistique, le géant technologique craignant ne pas trouver assez d'ingénieurs informatiques à recruter dans une seule ville.