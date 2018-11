Un texte de Piel Côté

Selon Mme Dallaire, plusieurs dossiers revêtaient un caractère « imprévisible », comme celui de la légalisation du cannabis par exemple.

De façon générale, elle estime que les élus ont fait du bon boulot, malgré l'inexpérience de plusieurs.

Certaines personnes nous ont dit que nous allions être un conseil en apprentissage, mais pour un conseil en apprentissage, je vous dis que nous en avons mené des dossiers , lance-t-elle.

Pour les prochaines années, les gens ont acquis de l'expérience. Je suis confiante que ça va continuer de bien aller même si le monde municipal est assez complexe , ajoute celle qui a été élue première mairesse de l'histoire de Rouyn-Noranda, il y a un an.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, et les conseillers municipaux ont dressé le bilan de l'année municipale 2018, un an jour pour jour après avoir été assermentés. Photo : Radio-Canada

Les élus pas toujours en accord

Selon Mme Dallaire, les élus du conseil municipal n’ont pas toujours la même vision.

On a des opinions différentes et c'est ce qui nous amène à prendre les meilleures décisions pour les citoyens et citoyennes de la Ville de Rouyn-Noranda , raconte la mairesse.

Malgré tout, il est rare que les élus en arrivent à voter publiquement sur un projet de règlement.

Il arrive que nous ne sommes pas toujours d'accord, mais nous en discutons et nous en venons à un consensus, mais soyez sûr que lorsque le conseiller n’est pas en accord avec le consensus, il va voter publiquement, ça, c'est clair , assure-t-elle.

Parmi les dossiers qui ont été menés cette année, il y a eu,entre autres, le nouveau refuge pour animaux, en remplacement de la SPCA, la piscine Youville ainsi que la mise en place de la réglementation entourant la légalisation du cannabis.