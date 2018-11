« Peu importe sur quel continent on se trouve, on produit trop de pain et une bonne partie se retrouve au dépotoir », explique John Stewart de Refresh Cowichan, une banque alimentaire de l’île de Vancouver.

Enzymes, sucres et levures, une recette gagnante

En tentant de réduire son empreinte écologique, l’organisme, qui reçoit du pain en grande quantité, s’est demandé quoi faire de ses surplus.

Refresh Cowichan a choisi de l’offrir à la brasserie Small Block de Duncan, où les enzymes liées à la fabrication de la bière transforment l’amidon contenu dans le pain en sucres simples qui, avec des levures, produisent de la bière.

« C’est devenu un produit populaire », raconte John Stewart. « Ils ont déjà vendu plus de 500 litres en moins d’un mois », ajoute-t-il.

Du boulanger au brasseur

Les bénévoles de Refresh Cowichan ont l’habitude de trier la nourriture qu’ils reçoivent afin de nourrir les plus démunis.

En plus du pain qu’il reçoit régulièrement des épiceries locales, l’organisme profite maintenant des surplus d’une boulangerie du coin.

Le pain qui ne sert pas à nourrir les affamés est ainsi trié, congelé et envoyé au brasseur lorsqu’il en a besoin au lieu d’être jeté.

Selon John Stewart, la bière au pain a une saveur unique et une riche couleur brune, « une bière feutrée et pas trop houblonnée, même s’il s’agit d’une pale-ale ».