Le président de New Flyer Industries, Paul Soubry, impute ce changement à la révision des règles Buy America régissant l’achat de matériel roulant aux États-Unis depuis 2015.

Ces règles stipulent la proportion de contenu américain qu’un autobus doit avoir pour obtenir une subvention du gouvernement fédéral.

De 60 % en 2015, l’exigence de contenu américain est passée à 65 % en 2017 et augmentera à 70 % en 2019.

Forcée de licencier des employés manitobains

La compagnie soutient avoir tout fait pour éviter de congédier des employés à Winnipeg, mais sans succès.

« Malheureusement, on n’a plus le choix », déplore Paul Soubry. « On ne le fait pas pour réduire les coûts [de fabrication], mais pour répondre aux exigences de contenu américain », explique-t-il.

Les premiers emplois seront transférés au cours du mois de novembre et les licenciements s’échelonneront de janvier à août 2019.

Garder la main-d’oeuvre

Le président de New Flyer espère tout de même conserver certains des employés dont les postes winnipégois seront abolis, mais il admet que ce sera difficile.

Un processus de supplantation sera mis en place en vertu de la convention collective qui lie l’entreprise à ses employés.

New Flyer emploie 2800 personnes à Winnipeg.