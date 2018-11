Ce n’est pas seulement triste, mais tragique , lance Philip Hamilton, un scientifique du New England Aquarium et coauteur du rapport.

Selon lui, la baisse de 451 baleines noires à 411 en un an est une chute importante pour une petite population. C’est une espèce qui se reproduit lentement. Si on en perd 40 en un an, et qu’il n’en reste que 400, il ne leur reste plus que 10 ans à vivre si on continue comme ça.

À noter que ces chiffres ne tiennent pas compte des trois baleines retrouvées mortes en 2018, puisque le rapport analyse les données de l’année 2017.

Une chose qui est claire dans nos données, c’est que pour chaque baleine morte qu’on retrouve sur la plage ou flottant dans l’eau, il y en a deux autres qui sont mortes , assure Scott Kraus, vice-président du New England Aquarium.

Nous ne détectons qu’environ le tiers des décès dans la population des baleines noires. Scott Kraus, vice-présitdent du New England Aquarium

Cette baleine noire femelle, âgée de deux ans, est morte empêtrée dans de l'équipement de pêche en 2017. Photo : Radio-Canada/CBC/Shane Fowler

Aucun baleineau n'a vu le jour

Pour la première fois dans les 38 années où la population de baleines noires de l’Atlantique Nord est surveillée, aucun baleineau n’a vu le jour en 2017.

Le rapport indique qu'il y avait 71 femelles reproductrices en 2017, contre 105 en 2015. Il soutient également que les enchevêtrements avec des engins de pêche ont un impact important sur les femelles : dans les trois années suivant un enchevêtrement grave, environ le tiers des femelles survivent.

Si elles se libèrent et survivent, elles conservent des cicatrices et des blessures qui semblent avoir des impacts sur leur capacité de reproduction , explique Scott Kraus.

Une baleine noire empêtrée dans un lourd cordage. (archive) Photo : Gracieuseté : International fund for animal welfare

Les changements climatiques semblent aussi avoir des conséquences négatives sur la reproduction des baleines noires. Plus elles doivent se déplacer pour trouver de la nourriture, plus elles dépensent de l’énergie, explique Scott Kraus, et les femelles ont besoin de beaucoup d’énergie pour la gestation d’un baleineau.

Pour que cette petite population survive alors qu’il se peut qu’il n’y ait pas de baleineau avant plusieurs années, nous devons arrêter de les tuer. Scott Kraus, vice-présitdent du New England Aquarium

Une lueur d'espoir

Aucune baleine noire de l’Atlantique Nord n’a été retrouvée morte dans les eaux canadiennes en 2018, contrairement à 12 carcasses en 2017.

Philip Hamilton et Scott Kraus pensent que c’est notamment parce que les mesures imposées par Pêches et Océans Canada sont efficaces, dont la réduction de la vitesse limite des bateaux et les fermetures temporaires de zones de pêche.

C’est un pas dans la bonne direction, mais est-ce une solution durable? Philip Hamilton, scientifique du New England Aquarium

Les deux scientifiques se disent confiants que, si les bonnes mesures sont prises, la population de baleines noires de l’Atlantique Nord peut survivre.

Avec les informations de Emma Davie de CBC