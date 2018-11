Un texte de Marc-Antoine Lavoie

Les voies réservées entre les rues de Bennières et Bellerive sont maintenant ouvertes dans les deux directions aux autobus, aux taxis, aux véhicules électriques ainsi qu’au covoiturage à deux personnes et plus.

Le ministère des Transports a ainsi répondu aux demandes répétées de la Ville de Lévis qui y voyait une façon d’améliorer la fluidité de la circulation.

La fluidité de la circulation est une priorité pour nos citoyens. On a reçu beaucoup de félicitations à ce sujet , précise le maire Gilles Lehouillier.

Avant cet assouplissement, la voie réservée en direction nord n’était accessible qu’aux autobus, véhicules électriques ainsi qu’au covoiturage à 3 personnes. La réservée en direction sud était quant à elle accessible aux autobus seulement, à tout moment.

Ces voies réservées seront d’ailleurs en fonction seulement aux heures de pointe. Les automobilistes pourront ainsi l’utiliser à tout autre moment.

Les conditions d’utilisation des voies réservées de la route des Rivières au nord de l’autoroute 20 demeurent les mêmes qu’auparavant.