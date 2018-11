Un texte d’Angie Bonenfant

Avec un surplus net anticipé de 9 millions de dollars au 31 décembre 2018, la Ville de Gatineau est en bonne position financière. Ce surplus représente 1,5 % du budget municipal, évalué à environ 600 millions de dollars.

La situation financière de la Ville est extrêmement saine. Cédric Tessier, porte-parole du conseil exécutif

On sait d’ores et déjà qu’une partie de ce surplus (4 M$) sera utilisé pour certains projets de développement prévus dans un nouveau plan d’investissement (2019-2022) et pour un programme d'abattage d’arbres atteints de l’agrile du frêne (1,275M$).

Les surplus budgétaires de Gatineau Droit de mutation : + 4,4 millions $

Taxes foncières : + 1,5 million $

Revenus de placement : + 3,5 millions $

Déneigement : - 3,1 millions $

Service à la dette : + 600 000 $

Budget des imprévus : + 1,3 million $

Tornades du 21 septembre : - 600 000 $

Programme de remboursement volontaire (collusion) : 1,4 million $

Est-ce possible de faire mieux?

Toujours dans une optique d’améliorer la situation financière de la Ville, on a demandé aux élus de se pencher sur les 12 recommandations du Comité d'analyse approfondie du budget, qui a déjà présenté son rapport le 31 octobre dernier, lors du comité plénier.

Ce dernier avait le mandat de réviser les façons de faire de la Ville, de dégager des économies et de réduire le compte de taxes des contribuables.

Dans son scénario fiscal, le comité recommande d’ajuster la taxe générale à 1,6 % en 2019, 2020 et 2021 et de réduire la perception de la taxe dédiée aux infrastructures de moitié, soit à 0,5 %. L'impôt foncier du contribuable gatinois passerait ainsi de 2,5 % à 2,1 % pour les trois prochaines années.

À lire aussi : Le paysage fiscal de Gatineau appelé à changer

Le manque à gagner serait remplacé par des emprunts. Cette mesure déroge à la politique d’utilisation de la dette de Gatineau et augmente le niveau d’endettement de la municipalité. Mais, compte tenu de la bonne santé financière, le comité évalue que la Ville peut se le permettre.

« Ça va prendre 20 ans, jusqu’en 2038, avant qu’il y ait un impact sur le compte de taxes. Pendant ces 20 années-là, le contribuable va avoir économisé en moyenne 332 dollars », a expliqué le porte-parole du comité exécutif Cédric Tessier, déjà vendu à l’idée.

« Ça va commencer à coûter plus cher seulement en 2047. Ça veut dire que pour les 30 premières années, c’est extrêmement rentable et qu’on peut, d’ici 30 ans, faire des efforts pour diversifier nos revenus et rembourser ce nouvel emprunt-là ».

On peut bénéficier de cette saine gestion, aujourd’hui. Gilles Carpentier, district du Carrefour-de-l'Hôpital

Son collègue à la table du conseil, Gilles Carpentier, qui a piloté le Comité d'analyse approfondie du budget, a rappelé que la Ville de Gatineau est dans une position unique où elle est en mesure de payer ses dépenses « à la hauteur de 68 % comptant ».

« On a été plus conservateur dans l’application de la gestion de la dette et, là, c’est un correctif que l’on fait sur trois ans », a-t-il précisé. « À terme, cet emprunt va coûter au payeur de taxes 20 $ de plus sur leur compte après 20 ans. »

Cette mesure, a-t-il insisté, est temporaire. « Dès 2022, la recommandation c’est qu’on revienne à l’application du plan financier à long terme pour permettre au prochain conseil municipal d’en faire la révision et de le mettre à niveau », a soutenu M. Carpentier.

Une journée d’étude de plus

La conseillère du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, Louise Boudrias, a demandé d’ajouter une journée de plus dans l’étude du budget. Sa proposition sera débattue, mercredi.