L’abattoir, situé dans le village d'Emo, est le plus proche pour la majorité des fermes ontariennes près des frontières du Manitoba et du Minnesota.

Selon le secrétaire du conseil d’administration de l’abattoir, Steve Loshaw, la menace vient principalement du montant de l'impôt foncier, qui s’élève à plus de 20 000 $ par année.

Il ajoute que les administrateurs espèrent voir augmenter le nombre d’animaux abattus, mais admet que cela ne sera peut-être pas suffisant si l'impôt foncier demeure aussi élevé.

Nous essayons de promouvoir [l'abattoir] un peu plus et nous envisageons de nous lancer dans la transformation, où il y a un peu plus de profits , raconte M. Loshaw.

Je ne peux pas m’imaginer [que l'abattoir pourrait disparaître], affirme Kim-Jo Bliss, une éleveuse de bovins et membre du conseil d’administration de l’abattoir à but non lucratif.

L'agricultrice Kim-Jo Bliss s'inquiète des effets d'une possible fermeture de l'abattoir régional. Photo : CBC/Jeff Walters

C’est difficile. Nous avons fait tellement de collectes de fonds seulement pour garder les portes ouvertes. Kim-Jo Bliss, agricultrice

Selon Mme Bliss, la fermeture de l’abattoir aurait un impact important pour les agriculteurs et les consommateurs de la région.

Elle explique que les fermiers ont besoin de l'abattoir pour être en mesure de vendre leur viande localement ou directement aux consommateurs.

La viande des fermes du district de Rainy River est disponible dans plusieurs villes de la région, dont Thunder Bay, Kenora, Sioux Lookout et Red Lake.

Avec les informations de CBC