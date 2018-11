Un texte de Claude Bouchard

Le cégep est en train d’adapter ses cours pour que la formule soit implantée auprès de la cohorte qui commencera sa formation l’automne prochain.

Le Collège a obtenu une subvention de 120 000 $ du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour mettre en place une formule d’apprentissage en milieu de travail (AMT).

Des étudiants en gestion et technologies d'entreprise agricole au Collège d'Alma Photo : Radio-Canada/Frédéric Pépin

L’AMT existe déjà dans d’autres institutions d’enseignement ailleurs au Québec, mais le Collège d’Alma est le premier à travailler sur cette adaptation pour sa technique agricole.

Les étudiants ont déjà l’occasion de participer à des ateliers sur des fermes, mais le collège veut maintenant créer des partenariats à plus long terme avec les entreprises agricoles.

Maille-toi avec un agriculteur ou une agricultrice et va faire des expériences, va suivre son vécu, va voir ses manières de travailler. Va voir sa manière de faire, lance l’enseignant en gestion et technologies d'entreprise agricole, Robert Fortin. Ça va aussi permettre aux étudiants de voir différentes productions.

Adapter le programme

Le programme de gestion et technologies d'entreprises agricoles a été revu il y a quelques années.

Selon le coordonnateur du département, Richard Beaulieu, certains ajustements devaient toutefois être apportés pour mieux répondre aux exigences ministérielles. Le ministère voulait notamment que les étudiants apprennent à communiquer en milieu de travail, à gérer du personnel .

On est dans une classe, on peut donner des notions, mais on ne peut pas concrètement, parfaitement, réaliser la compétence qui nous était imposée , dit-il.

Pas tous des fils d’agriculteurs

Certains étudiants en gestion et technologies d’entreprise agricole bénéficient d’une certaine longueur d’avance sur leurs confrères parce qu’ils ont grandi sur une ferme.

D’autres, comme Jean-Michel Filion, ont tout simplement eu le coup de foudre pour le monde agricole en visitant une entreprise agricole.

Jean-Michel Filion est étudiant en deuxième année en gestion et technologies d'entreprise agricole au Collège d'Alma. Photo : Radio-Canada/Frédéric Pépin

Il croit que la formule sera avantageuse pour les futurs étudiants dans sa situation.

Juste d'avoir un contact avec une entreprise agricole, ce serait beaucoup plus facilitant pour les travaux. Les apprentissages qu'on fait, c'est souvent abstrait. Ce serait un avantage, c'est sûr , souligne Jean-Michel Fillion.

Le Collège d’Alma a déjà sondé plusieurs producteurs agricoles lors du Congrès régional de l’Union des producteurs agricoles (UPA). Il a besoin de l’implication d’une vingtaine d’entreprises.

Le producteur laitier de La Baie, Pierre Girard, est prêt à collaborer. Sa propre fille a commencé sa formation technique cette année en agriculture au Collège d’Alma.

Il croit que le maillage avec les entreprises laitières sera bénéfique pour les jeunes, d’autant plus que le Collège a démantelé son troupeau en 2015.