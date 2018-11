Un texte d’Audrey Neveu

La directrice du scrutin Laura Kennedy encourage les citoyens à voter tôt, afin d’éviter la période d’achalandage élevé entre 16 h et 20 h. Les citoyens devront présenter une pièce d’identité avec leur adresse.

Déjà, un peu plus de 54 000 citoyens ont voté par anticipation la semaine dernière. « Nous espérons pouvoir diffuser le résultat du vote autour de 22 h », souhaite Laura Kennedy.

Le résultat du référendum n’est toutefois pas contraignant, puisque c’est le conseil municipal de Calgary qui aura le dernier mot. Même si les conseillers municipaux sont divisés en deux camps, plusieurs affirment qu’ils respecteront le choix des citoyens.

« Si 50 % plus un des citoyens choisissent d’aller de l’avant avec les Jeux olympiques, je vais respecter cette décision », affirme le conseiller Evan Wooley. « Chacun de mes collègues du conseil municipal devra toutefois prendre cette décision pour lui-même », précise-t-il.

Selon lui, « le meilleur scénario serait un vote décisif pour une option ou l’autre ».

Cela représenterait 80 % des citoyens, croit le directeur de l'observatoire international en management du sport à l'Université Laval, Frank Pons.

Si 70 % des gens votent pour un Oui, ce n’est pas un appui fort et le Comité international olympique a des réticences, mais en ce moment, il a des problèmes à aller chercher des villes hôtes, donc il faudra voir quelle position il prend, selon le résultat. Frank Pons, directeur de l'observatoire international en management du sport de l'Université Laval

Si les citoyens votent majoritairement contre les Jeux olympiques en 2026, il sera très difficile d’aller de l’avant, croit également l'organisateur communautaire Jason Ribeiro, de Yes Calgary 2026.

« En tenant compte de référendums précédents [dans d’autres villes qui voulaient poser leur candidature], il n’y a pas de preuve qu’après un vote pour le Non, il y a encore une volonté politique. C’est donc une occasion incroyable à saisir. Ce n’est pas acquis que nous allons tenir les Jeux », rappelle-t-il. Il ne croit pas qu’une candidature aux Jeux de 2030 serait possible si les citoyens votent Non pour 2026.

À l'inverse, si les citoyens et le conseil municipal choisissent d'aller de l'avant avec le rêve olympique, la Ville devra encore franchir plusieurs étapes. Elle devra déposer officiellement sa candidature d'ici janvier, puis le Comité international olympique annoncera en juin quelle ville remporte les Jeux d'hiver de 2026.