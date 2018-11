On a voulu être le plus près possible de quatre communautés de notre territoire […]Pour écouter ce que la population a à nous dire. Patricia Gauthier, présidente et directrice générale du CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Patricia Gauthier croit que le CIUSSS de l’Estrie-CHUS en apprendra davantage sur les différentes réalités et sur les besoins propores à chacune de ces communautés lors de ces soirées.

Questionnée sur les raisons expliquant que de telles rencontres se tiennent maintenant, Mme Gauthier a répondu que la direction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS était aux prises avec les défis de la réforme Barrette au cours des deux dernières années et n'avait pas donc pas le temps nécessaire pour rencontrer la population.

Le comité de vigie Memphrémagog satisfait, mais des inquiétudes demeurent

À Magog, une quinzaine de citoyens, élus et membres de regroupements de la MRC Memphrémagog ont exprimé leurs préoccupations quant à l'accès aux soins de santé. Rappelons qu'un comité de vigie a été créé en décembre 2016 pour réclamer le maintien des services de proximité.

Dans l'ensemble, les participants à la rencontre ont apprécié la démarche du CIUSSS de l'Estrie-CHUS. « Ce que j'ai aimé dans la présentation, j'ai vu beaucoup d'inquiétudes sur lesquelles on a déjà sensibilisé des gens du CIUSSS », affirme le président du comité de vigie Memphrémagog, Jean-Guy Gingas.

Toutefois, des préoccupations persistent. « On pense aux salles d'urgence. Quand on parle de temps d'attente de dix heures, ça n'a pas d'allure, on ne devrait pas attendre plus de trois ou quatre heures. C'est très préoccupant. Et aussi, le centre d'hébergement, on parle de l'ajout de 32 chambres. On ne voudrait pas que l'hôpital deviennne un gros CHSLD. On veut que les services qu'on a ici demeurent à l'intérieur de l'hôpital », poursuit Jean-Guy Gingras.

Le président-directeur général adjoint du CIUSSS de l'Estrie-CHUS Stéphane Tremblay a expliqué que les services offerts à l'hôpital de Magog sont importants non seulement pour les résidents de la MRC Memprémagog, mais pour toute la région. « En terme de chirurgie, radiographie, imagerie, on a besoin de cet hôpital-là pour compléter l'offre de soins et services de l'ensemble l'Estrie. Il n'y a pas de crainte au niveau de l'hôpital. Il y a zéro intention d'aller vers une seule vocation de CHSLD. »

« Je peux comprendre la préoccupation des gens et je la respecte, mais mon job à moi est de leur montrer qu'ils sont préoccupés peut-être à tort et de m'assurer qu'on réponde aux besoins de la population », ajoute Stéphane Tremblay.