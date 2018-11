Avec les informations de Piel Côté

Un changement qui devrait stimuler le niveau de compétition, explique le président, Yannick Provencher. Il s'agit d'un changement majeur, selon lui.

C'est une meilleure crédibilité au niveau des compétiteurs, évidemment, et au niveau des spectateurs aussi, parce que c'est sûr que d'avoir une compétition plus importante et de plus grande envergure au niveau du classement et des points, c'est vraiment ça que ça va nous apporter , dit-il.

Le Ice Challenge de La Sarre aura lieu du 28 février au 2 mars 2019. Parmi les autres nouveautés, on note également l'ajout d'une course junior.