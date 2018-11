Un texte de Floriane Bonneville

Barry Ace, un artiste originaire de l'île Manitoulin dans le Nord de l'Ontario, supervise un projet de deux semaines avec les 94 étudiants qui participent au projet Art + Law Indigenous Artist-in-Residence de l'Université de Windsor.

L'artiste souligne que le projet consiste à fabriquer de manière collaborative une ceinture traditionnelle Anishinabeg Ojibwé représentant l'expérience des Autochtones dans les écoles de réforme.

Les ceintures traditionnelles sont symboliques de contrats commerciaux et de guerre dans la culture de M. Ace.

Chaque panneau, 94 au total, représentera un différent appel à l'action du rapport de la Commission de vérité et de réconciliation. Barry Ace, artiste

Le nouveau programme Art + Law de l'Université de Windsor a été créé afin de soutenir l'art autochtone contemporain et s'en servir pour éduquer les étudiants et la société.

Les partenaires de l'exposition sont le Conseil des arts de Windsor, la Faculté de droit de l'Université de Winsor et l'École des arts créatifs.

La création de la ceinture se tiendra du 13 au 16 novembre au Centre pour les arts créatifs Alan Wildeman au 360, Freedom Way.

De plus, l'exposition de M. Ace, For as long as the sun shines; the grass grows and the river flows, se tiendra à la galerie SoCA au 37, avenue University du 19 au 23 novembre.