« Nous sommes inquiets parce que ces déclarations entrent clairement dans le cadre de ce que la communauté internationale de défense des droits de l'homme qualifie de discours de haine », a affirmé Margarette May Macaulay à Rio de Janeiro, à l'issue d'une mission d'une semaine de la CIDH au Brésil.

La dirigeante jamaïcaine s'est dite particulièrement préoccupée par des propos de Jair Bolsonaro, qui, quand il était candidat, avait affirmé qu'un policier ayant tué un suspect en service devait « être décoré » et non répondre de ses actes devant un tribunal.