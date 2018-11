Amnistie internationale reprend le prix d'Ambassadeur de la conscience qu'elle avait décerné à la leader birmane il y a près de 10 ans, estimant qu'elle a « honteusement trahi les valeurs qu'elle a longtemps défendues. »

Son secrétaire général, Kumi Naidoo, a écrit à Aung San Suu Kyi dimanche pour l'informer de sa décision. La leader birmane a déçu l'organisme qui s'attendait à ce qu'elle utilise son « autorité morale pour dénoncer l'injustice où qu'elle se manifeste », encore plus au Myanmar.

Dans un communiqué diffusé lundi, l'organisme de défense des droits de la personne déplore « l'indifférence manifeste » d'Aung San Suu Kyi « face aux atrocités commises par l'armée birmane et à l'intolérance croissante vis-à-vis de la liberté d'expression ».