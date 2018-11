Cette nouvelle acquisition fait partie des investissements de 100 millions de dollars que déploiera Bromont, montagne d’expériences d’ici 2026. À lui seul, le télésiège hybride représente un investissement de 10 millions de dollars.

La nouvelle remontée est composée de chaises à six places et de télécabines à huit places. En plus d’augmenter la capacité de passagers de 25 %, elle permettra aux skieurs d’atteindre le sommet de la montagne plus rapidement.

Le nouveau télésiège devrait être en fonction lors de l’ouverture de la station prévue le 30 novembre prochain.

Pour Marc-André Meunier, directeur Communications et marketing chez Bromont, montagne d’expériences, les nombreux investissements dans les montagnes de ski de la région se font déjà ressentir. Le nombre d’abonnements est en hausse comparativement à pareille date l’an dernier.

L'hiver dernier, pas moins de 600 000 skieurs ont sillonné les pistes de Bromont.

Un chalet au sommet de la montagne avec davantage de places assises, puis la révision des structures d’accueil et de l’hébergement au pied des pentes font partie des projets qui seront réalisés au cours des prochaines années.

Avec les informations de Brigitte Marcoux