Certains patients peuvent attendre jusqu'à 240 jours. Le Centre intégré universitaire de santé et service sociaux (CIUSSS) justifie cette attente par un nombre anormalement élevé de demandes.

Le CIUSSS se veut rassurant et assure que tout est mis en place actuellement pour diminuer la liste d’attente.

On a dû ajouter des plages horaires directement pour les personnes qui sont hors délais pour essayer de vider le plus possible notre liste d’attente, parce qu’on est vraiment en train d’observer c’est quoi le phénomène et c’est quoi les pistes de solution. Il faut s’assurer que toutes les demandes qui sont urgentes soient prises en charge automatiquement. Les personnes qui sont hors délais sont les personnes qui peuvent attendre un peu plus , explique Marc-Antoine Tremblay, porte-parole du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le délai d'attente pour les autres spécialités est respecté à 80 %, ce qui convient aux exigences du ministère de la Santé.