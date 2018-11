Léandre Bouchard, d'Alma, est l'athlète masculin par excellence en vélo de montagne. Sa 26e place au Championnat du monde représente le meilleur résultat au pays.

Il a aussi obtenu un podium en Championnat canadien, malgré une chute en début de parcours.

La Traversée du lac Saint-Jean à vélo à neige reçoit le titre d'événement provincial et interprovincial par excellence en vélo de montagne.

Présent à Victoriaville pour le recevoir le prix, le directeur général David Lecointre s'est dit particulièrement fier du développement de cet événement au cours des dernières années