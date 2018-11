Avec les informations de Tanya Neveu

Ce sont 56 organismes qui ont pu bénéficier des surplus générés lors du dernier Rodéo.

Depuis 1986, l'événement a permis de remettre plus de 5,6 millions de dollars dans la communauté.

Le directeur général du Rodéo du camion, Julien Allaire Lefebvre, explique que la dernière édition a été un réel succès.

C'est le résultat d'une bonne année. C'est le résultat d'un bon tirage. Tous les billets ont été vendus, c'est ce qui fait qu'on peut remettre un bon montant comme celui-là. On vise beaucoup le Témiscamingue, mais on va aller jusqu'à Rouyn-Noranda, même des organismes de Montréal. On va aller partout, mais l'ensemble des dons est surtout concentré au Témiscamingue , précise-t-il.

Les membres du conseil d'administration souhaitent atteindre les 6 millions de dollars en dons d'ici 2020, alors que le Rodéo célébrera son 40e anniversaire.

La prochaine édition du Rodéo du camion aura lieu du 1er au 4 août 2019.