Une réussite qui fait le bonheur des jeunes, des enseignants, mais aussi de Salomé Corbo, qui entame sa cinquième année à titre de porte-parole.

Cette dernière a participé à de nombreuses remises de livres aux enfants, et la majorité d’entre eux ont la même réaction.

Ils demandent tous, ou presque, si le livre est vraiment à eux pour toujours ou s’ils sont obligés de le rapporter le lendemain. On voit que ce sont des enfants qui ne sont pas habitués à avoir des choses à eux. Ils sont très contents. Salomé Corbo

Même constat du côté de Rose Deslauriers, bibliothécaire de l’École Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, à Verdun. « Les enfants sont toujours très contents et me demandent si le livre est à eux pour toujours. Les plus vieux accordent une importance au fait que le livre est neuf, beaucoup moins du côté des jeunes de 4 ans. »

Salomé Corbo Photo : Radio-Canada/Amélie Grenier

D’ailleurs, Salomé Corbo souligne l’importance du livre neuf pour les enfants qui les reçoivent. Elle en a reçu un quand elle avait 12 ans qui a changé sa vie. Elle habitait alors Paris.

Je venais d’une famille d’intellectuels qui lisait beaucoup, alors un peu en réaction contre ma famille, je lisais très peu. Un ami de ma mère m’a offert Zazie dans le métro, et à partir de ce moment-là, j’ai commencé à adorer lire et à voir tout ce qu’on pouvait faire avec les mots. Je me suis rapidement identifiée au personnage. Salomé Corbo

La porte-parole ajoute que les enfants qui viennent de famille défavorisée ont peu de choses neuves. « Leur donner un objet vierge qui n’a appartenu à personne, alors qu’ils ont souvent des objets usagés, est très symbolique. En plus, il y a quelque chose de très chouette à sentir un livre neuf, à entendre la colle craquer un peu quand on l’ouvre pour la première fois », raconte Salomé Corbo.

Elle pense que ce programme offre « un petit luxe qui n’est vraiment pas un luxe à un enfant ».

Les enfants qui reçoivent des livres écrivent des cartes de remerciements aux personnes qui ont acheté le livre. Photo : Fondation pour l'alphabétisation

La porte-parole encourage aussi les donateurs à faire signer le livre qu’ils comptent offrir aux enfants, surtout s’ils l’achètent durant le Salon du livre de Montréal. « D’abord, on encourage un auteur québécois ou français, et l’enfant a un lien direct et se rend compte qu’il y a quelqu’un derrière le livre. »

100 000 livres neufs pour les enfants

Cette année, la Fondation pour l’alphabétisation qui chapeaute ce programme compte remettre 100 000 livres neufs à autant d’enfants vivant en milieu défavorisé d’ici mai 2019. Cependant, la réalité est que, pour couvrir les besoins de tous les enfants en milieu défavorisé au Québec, il faudrait remettre 200 000 livres par année.

Le succès de ce programme ne se dément pas. Entre la 18e et la 19e année, la Fondation a enregistré une hausse de 25 % des inscriptions d’organismes désireux de recevoir des livres à remettre aux enfants qui les fréquentent. Une hausse des inscriptions est à nouveau enregistrée pour cette année, la 20e du programme.

La fondatrice de La lecture en cadeau est Sophie Labrecque.