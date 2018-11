Un texte de Jérôme Labbé

L'arrivée dans la métropole québécoise de cette firme allemande a été annoncée par voie de communiqué lundi, à un mois du Sommet international de jeu de Montréal (MIGS) 2018.

Altagram se spécialise dans « la localisation multilingue et la production audio de jeux vidéos ». Essentiellement, l'entreprise basée à Berlin se concentre sur la traduction de textes et sur la production de voix hors champ dans le but d'adapter les jeux des producteurs à différents marchés. Elle offre aussi des services de « culturalisation » et d'assurance qualité.

La firme compte aussi un autre bureau à Séoul, en Corée du Sud, pour gérer ses activités asiatiques. À Montréal, elle sera basée « au coeur du Plateau-Mont-Royal », où sont également présentes plusieurs entreprises de jeux vidéos, dont Ubisoft.

Altagram s'est d'ailleurs fait connaître en travaillant sur certains produits d'Ubisoft. Depuis sa fondation, il y a un peu moins de cinq ans, elle estime avoir « localisé » plus de 4000 jeux, traduisant ceux-ci en plus de 50 langues.

Dans son communiqué, Altagram explique avoir pris la décision de s'implanter à Montréal en raison de sa réputation grandissante « en tant que centre d’excellence pour tout ce qui touche l’industrie du jeu vidéo et les services de localisation ».

« Jamais une opération de recrutement n’aura été aussi facile : à Montréal, les talents abondent, les cultures et les langues sont variées, et la passion du jeu est omniprésente », écrit son chef de la direction, Christian Norton.

C'est la deuxième entreprise allemande de jeux vidéos à s'installer à Montréal cet automne. En octobre, la société MegaZebra a annoncé qu'elle s'installait elle aussi au Québec et qu'elle comptait embaucher 50 professionnels au cours des trois prochaines années.

L'annonce de lundi survient au au lendemain du deuxième salon Expo Montréal Jeux Arcade (MEGA), qui a réuni des centaines d'amateurs au Marché Bonsecours.