C'est l'exercice qu'a proposé le Centre régional de recherche et d'intervention en développement économique et communautaire (CRRIDEC) aux participants de la récente rencontre annuelle de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Les délégués d'une trentaine d'organismes étaient invités à trouver 10 façons pouvant amener les francophones à se désintéresser de leur propre sort et à envisager des solutions pour y remédier.