Il était accusé de vol et de fraude de plus de 5000 $ envers la compagnie d'entretien Piervan. Les faits qui étaient reprochés à l'homme d'affaires sont en lien avec la construction et l'installation du bateau Le Grand cru sur le lac Memphrémagog en 2011.

Les victimes présumées avaient décidé d'intenter une poursuite à titre privé. Un juge avait autorisé les accusations au début du mois de février dernier. Au terme de l'enquête préliminaire, le juge de la Cour du Québec avait estimé avoir suffisamment de preuves pour ordonner la tenue d'un procès.

La Couronne devait analyser cette décision et on devait fixer une date de procès lundi. Toutefois, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCD) soutient qu'il n'y a pas matière à poursuivre les procédures.

C'est indécent, à mon avis, la décision de ce matin. C'est un manque de respect envers deux juges avec deux enquêtes complètes qui avaient décidé qu'il y avait suffisamment de preuves pour que ce soit amené devant jury. Le DPCP se sert d'une procédure extrêmement spéciale pour arrêter tout ça et confirmer leur première décision. C'est un acte indécent , soutient l'avocat des victimes présumées, Me Jean-Pierre Rancourt.

Si les accusations de nature criminelle tombent, il reste la partie civile à régler. Chacune des parties poursuit l'autre.