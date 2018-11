Le 16 novembre prochain, le groupe lancera son deuxième album Midnight, Let’s Get a Hot Dog, qui a été enregistré durant l’été 2017 par Richard Swift, membre des groupes The Black Keys et The Shins, décédé en juillet dernier.

Le premier extrait de cet album, Junk, est disponible sur toutes les plateformes numériques.

L’album est décrit comme audacieux et sans compromis, puisant dans les influences de l’acid rock, du psych pop, du glam rock, en passant par le protopunk.

Le premier album du groupe The Seasons, Pulp, est sorti en 2014.

C’est après une tournée de deux ans avec le groupe qu’Hubert Lenoir a lancé son album solo Darlène au début de 2018, avec le succès que l’on connait.