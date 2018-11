Un texte de Jérôme Labbé

La motion sera proposée par la leader de l'opposition, Karine Boivin-Roy, et son leader adjoint, Francesco Miele, apprend-on dans les documents rendus publics en vue de la réunion du conseil, qui s'ouvrira lundi prochain.

Elle réclame en somme « que le conseil municipal mandate la Commission de la présidence afin qu’elle étudie la révision du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du Conseil municipal » afin que s'opèrent trois changements.

Ensemble Montréal, le parti qui forme l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, souhaiterait d'abord « interdire les applaudissements pendant les périodes de questions des conseillers et celle des citoyens ».

La formation fait notamment valoir qu'une telle modification au Règlement « atténuera l’expression de toute partisanerie, fera disparaître toute perception d’opposition entre les conseillers et les citoyens qu’ils représentent et assurera un meilleur usage du temps dévolu à l'exercice ». Elle souligne également que cette interdiction est déjà en vigueur au Parlement de Québec depuis le 15 septembre 2015.

La Commission permanente de la présidence s'est penchée sur le sujet récemment, souligne Ensemble Montréal. Selon le libellé de la motion, ses membres se seraient entendus le 12 septembre dernier pour « envoyer un message clair [...] afin que le tapage cesse (applaudissements; coups sur les pupitres; bavardage) et que les membres du conseil s’attardent à l’image de la fonction projetée par leur attitude en salle du conseil ».

« La grande majorité des travaux du Conseil municipal se déroule dans la collégialité et le respect », admet l'opposition. Mais il n'est pas rare de voir la présidente du conseil, Cathy Wong, intervenir afin de statuer sur l'usage de termes « non parlementaires », utilisés de part et d'autre du conseil municipal.

Deux autres demandes

Relevant que, selon l'article 46 du Règlement, « la personne qui pose une question doit éviter les allusions personnelles, les insinuations, les paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses à l’égard de qui que ce soit, les expressions et les tournures non parlementaires ou de désigner le président autrement que par son titre », l'opposition suggère aussi d'élargir la portée de ces interdictions à toute personne qui répond aux questions. Il s'agit ici d'une technicalité, puisque dans les faits, la présidence n'accepte pas plus ce genre de propos lorsque ceux-ci sont tenus par des élus faisant partie de l'administration.

Enfin, Ensemble Montréal suggère « de revoir la méthode par laquelle l’ordre des demandes de questions est signifié à la présidence », déplorant qu'à l'heure actuelle, l'ordre des questions suivant celles du chef de l'opposition officielle et des leaders « s’avère en fait être plus ou moins le fruit du hasard puisqu’il est le résultat de la séquence à laquelle les conseillers appuient sur un bouton ».

Ce sera la deuxième fois que le conseil municipal se penche officiellement sur le décorum à l'Hôtel de Ville depuis l'élection de Projet Montréal en novembre 2017. En avril dernier, les élus avaient statué que la cravate ne serait plus obligatoire au conseil.

