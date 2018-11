Le processus de sélection du jury a eu lieu la semaine dernière au palais de justice de Laval.

Lundi, les 12 jurés, six hommes et six femmes, ont reçu des instructions de la juge Sophie Bourque de la Cour supérieure.

« À l'ère du 2.0, on se fait des opinions sur tout rapidement ». Mais pas ici, a -t-elle dit aux membres du jury: « Il faut attendre d'avoir entendu toute la preuve avant de tirer des conclusions ».

Après les instructions, les avocats feront, s'ils le souhaitent, une déclaration aux jurés pour leur faire part de leur théorie sur la cause. Les premiers témoins pourront ensuite être entendus dès ce lundi.

Mme Sorella était en liberté dans l'attente de son procès. Présente lundi matin, elle avait les traits tirés.

L'accusée plaide non coupable

Lorsque les chefs d'accusation ont été lus dans la salle de cour, elle a plaidé non coupable d'une petite voix.

« Vous êtes maintenant saisis du sort de Mme Sorella », a dit la juge Bourque aux jurés.

Adèle Sorella est représentée par Guy Poupart et Pierre Poupart, les avocats qui ont défendu l'ex-cardiologue Guy Turcotte, reconnu coupable d'avoir tué ses deux enfants.

Lundi matin, les avocats ont obtenu que Mme Sorella puisse rester assise à leurs côtés durant le procès et non pas dans le box des accusés.

La femme de 52 ans est accusée du meurtre au premier degré de ses deux filles, Amanda, 9 ans, et Sabrina, 8 ans.

À cette époque, le mari de Mme Sorella, Giuseppe De Vito, était en fuite depuis l'opération Colisée qui avait décimé la mafia italienne de Montréal en 2006. Il est mort en 2013 en prison.

Le procès devrait durer trois mois.