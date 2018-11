« Octobre et novembre, c'est un peu la bataille entre l'été et l'hiver. Malheureusement, on connaît déjà le vainqueur. On sait que l'hiver va finir par gagner », indique Alexandre Parent, météorologue chez Environnement Canada.

Alors que les normales s'établissent à entre +2° et +3° à cette période-ci de l’année, Environnement Canada prévoit une vague de froid « nettement sous les normales ».

« On regarde des journées comme mercredi, minimum -7°, jeudi -6°. On s'approche de 10 degrés sous les normales », ajoute Alexandre Parent.

Garages débordés

Ces conditions hivernales font sonner le compteur dans les garages depuis le début du mois d'octobre. Les automobilistes sont nombreux à prendre rendez-vous pour la pose de leurs pneus d'hiver, une « situation exceptionnelle » à ce temps-ci de l'année.

« C'est sûr que les gens se dépêchent pour courir à l'établi pour faire poser leurs pneus. Pour être prêts à faire face aux conditions routières hivernales », affirme Jean-Guy Roy, directeur général chez Desharnais pneus et mécanique.

M. Roy remarque que les consommateurs sont de plus en plus prévoyants, alors qu'environ 68 % de sa clientèle a déjà ses pneus d'hiver.

« Les gens vont de plus en plus de bonne heure en atelier », observe-t-il.

Les automobilistes ont jusqu'au 15 décembre pour installer leurs pneus d'hiver.