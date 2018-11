Une sélection présentée en collaboration avec Les libraires

Amqui

Éric Forbes (Héliotrope)

« Attachez votre ceinture! L’auteur et libraire Éric Forbes nous fait faire le trajet de la grande métropole jusque dans la vallée de la Matapédia à un rythme effréné sur les traces d’Étienne Chénier, un ex-libraire fraîchement sorti de prison et dont l’ultime objectif est de se venger de ceux qui lui ont pourri la vie. Un polar très efficace, construit dans les règles de l’art et non dénué d’humour. De l’humour noir, on s’entend. Impossible de le déposer avant d’avoir tourné la dernière page. Vous serez prévenus! »

Mélanie Langlois, librairie Liber (New Richmond)

Macbeth

Jo Nesbø, traduction de Céline Romand-Monnier (Gallimard)

La couverture du livre « Macbeth » Photo : Gallimard

« S’inspirant de la pièce shakespearienne du même titre, Nesbø réussit à transposer dans notre monde moderne les enjeux de cette tragédie. Le flic Macbeth, prêt à tout pour prendre le contrôle de la ville et poussé par son épouse, Lady, éliminera trafiquants, collègues et amis pour y parvenir. Et comme sa folie grandissante ne fait que le rendre plus sympathique et plus puissant au lieu de lui nuire, on ne peut que réfléchir à la réalité qui nous entoure... Le récit traduit efficacement l’opposition entre le bien et le mal. Polar captivant qui nous tient en haleine jusqu’à son dénouement, et cela, même si l'on connaît déjà l’œuvre théâtrale. »

Louise Chamberland, librairie L'Option (La Pocatière)

Adieu, mignonne. Red Light (t. 1)

Marie-Ève Bourassa (VLB éditeur)

La couverture du livre « Adieu, mignonne » (Red Light, t. 1) de Marie-Eve Bourassa Photo : vlb éditeur

« Une jeune prostituée se fait enlever son bébé; elle demande de l’aide à un ancien policier, un reclus junkie, infirme de guerre, pour le retrouver. Ce roman fascinant, le premier d’une trilogie, qui se déroule dans le quartier du Red Light de Montréal, celui des cabarets, des bordels et de l’alcool de contrebande qui coule à flots, met en scène un enquêteur atypique et des écorchés dans une atmosphère glauque. »

Alexandra Mignault, revue Les libraires

Brasier noir

Greg Iles, traduction d'Aurélie Tronchet (Actes Sud)

La couverture du livre « Brasier noir » Photo : Actes Sud