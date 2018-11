Ce qu'il faut comprendre c'est à la mi-novembre, ça devrait être fait pour tout le monde , recommande Pierre-Olivier Fortin, porte-parole de CAA-Québec.

L'association québécoise à but non lucratif a calculé des dates qu'elle juge réalistes en partenariat avec MétéoMédia, en fonction des régions du Québec. Pour Gatineau, il s'agit du 5 novembre.

Lorsqu'on regarde les dates réalistes qu'on a calculées compte tenu des températures, c'est bien avant la date du 15 décembre , indique M. Fortin.

Cette année, l'hiver est arrivé quand même de façon prématurée. Ça fait plusieurs semaines où on a des 3, 4, 5 degrés tout au plus le jour, et on sait que la température à laquelle il faut passer aux pneus d'hiver c'est 7 degrés Celsius [...] donc on aurait pu poser nos pneus de façon beaucoup plus précoce cette année , poursuit M. Fortin.

Le fait d'anticiper permet aussi aux automobilistes d'éviter de longues attentes chez le garagiste.

Pour sa part, le ministère des Transports du Québec juge que fixer d'une date en fonction de la région et des conditions climatiques est difficilement applicable et qu'il revient aux propriétaires de véhicule de procéder à l’installation et à l’enlèvement de leurs pneus d’hiver au moment approprié.

Le Ministère ne commentera pas davantage la proposition de CAA-Québec , a indiqué Karine Sauvé, porte-parole régionale du ministère dans un courriel adressé à Radio-Canada.

Des tests menés à Québec

Par ailleurs, CAA-Québec a examiné les pneus de 200 véhicules dans des stationnements de la région de Québec, jeudi.

Verdict : 1 véhicule sur 5 était encore en pneus d’été, et 6 % étaient munis de pneus beaucoup trop usés pour être sécuritaires. C’est donc 24 % des véhicules qui n’étaient pas équipés pour affronter la neige annoncée dans les prochains jours.

Début du graphique (passez à la fin) 75% des véhicules ont leurs pneus d'hiver, mais ça n'en prend qu'un, avec des pneus d'été, pour provoquer une collision... Prudence lors de cette première bordée de neige. On a besoin d'un certain temps pour se réapproprier l'hiver. https://t.co/rWLpYJSz2K — CAA-Québec (@CAA_Quebec) 9 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Quelques conseils pour la conduite hivernale

Qui dit chutes de neige et températures hivernales, dit aussi retour à une conduite plus prudente et plus souple.

On souffre tous collectivement d'amnésie hivernale un peu [...] quand il se met à faire plus froid. C'est comme faire du vélo. On va y aller beaucoup plus doucement, on va laisser une plus grande distance avec le véhicule qui nous précède pour se donner un temps de réaction Pierre-Olivier Fortin

Être doux sur le volant et sur les pédales, puisque les mouvements brusques favorisent les dérapages ;

Ralentir, ralentir, ralentir ;

Augmenter la distance avec le véhicule qui nous précède ;

Garder en tête que les viaducs et les ponts peuvent être plus glissants ;

Et devant l’inévitable, on évite de bloquer les freins. Source : CAA-Québec

Pour ceux qui arrivent au Canada et qui ne savent pas conduire sur la neige, M. Fortin conseille fortement de prendre des cours de conduite... ou tout simplement de prendre un autre moyen de transport, ou encore, de remettre son déplacement à une date ultérieure en cas de tempête.

En 2019, la date légale de pose des pneus d'hiver sera fixée au 1er décembre pour l'ensemble de la province.