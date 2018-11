« On est en discussions avec le gouvernement du Pakistan. Je ne veux pas me prononcer plus là-dessus parce que c'est très délicat, mais comme vous savez très bien, le Canada est un pays qui accueille », a déclaré le premier ministre canadien dans un entretien avec l'AFP.

« Il y a un contexte intérieur délicat que nous respectons », a ajouté M. Trudeau, présent à Paris à l'occasion des commémorations du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale.

À Lahore, le 2 novembre 2018, des manifestants crient des slogans lors d'un rassemblement pour protester contre une décision de la Cour suprême pakistanaise, qui a acquitté Asia Bibi, condamnée à mort pour blasphème et qui a passé huit ans en prison. Photo : The Associated Press/K.M. Chaudary

Il faisait allusion aux manifestations massives d'islamistes contestant la décision de la Cour suprême pakistanaise et demandant la mise à mort de Mme Bibi, une ouvrière agricole de confession chrétienne âgée d'une cinquantaine d'années, mère de famille, dont la vie a basculé après une dispute avec des villageoises musulmanes au sujet d'un verre d'eau en 2009.

Elle a été libérée de prison dans la nuit de mercredi à jeudi et transportée dans un « endroit sûr » au Pakistan.

Les membres de sa famille ont sollicité ces derniers jours l'aide de plusieurs pays occidentaux pour les accueillir. Son mari a demandé l'asile pour sa famille aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Canada.

Le sort d'Asia Bibi a suscité une grande mobilisation dans les pays occidentaux ces dernières années.