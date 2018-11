La Coalition pour la protection de l'intégrité du fjord s'inquiète de l'appui de la mairesse aux projets de la minière Arianne Phosphate, de l'usine de Métaux BlackRock et de l'usine GNL Québec.



La manifestation de samedi a réuni pas moins de 300 personnes au centre-ville pour dénoncer les projets industriels qui menacent le fjord du Saguenay selon elles.

En entrevue à l’émission Y’a des matins, le porte-parole de la Coalition, Adrien Guibert Barthez, s’est défendu de vouloir nuire au développement économique régional. Du même souffle, il demande à la mairesse Josée Néron d'écouter la population.

Quel type de développement régional on veut?, demande-t-il. Est-ce qu’on veut devenir la région la plus polluante au Québec et l’une des plus polluantes au Canada? Ou au contraire, on veut réduire nos gaz à effet de serre pour la région, on veut développer notre industrie de tourisme d’aventure, on veut développer la nouvelle niche qui se développe autour d’Ubisoft et de l’informatique? Ce sont des questions que Mme Néron devrait poser à la population et qu’elle ne fait pas.

La Coalition a la ferme intention de continuer à talonner le conseil municipal en se présentant à chaque séance publique.