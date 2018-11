Sotheby's a dévoilé lundi le contenu de la collection « Lady Blue Eye : Property of Barbara et Frank Sinatra », qui fera l'objet d'une série de ventes aux enchères à New York en décembre. Sotheby's explique que les articles ont été accumulés au cours des 22 années de mariage du couple et représentent leur vie publique et privée.

La bague de fiançailles en diamant de plus de 20 carats de Barbara Sinatra, que Frank Sinatra lui a présentée dans un verre de champagne, fait partie des bijoux proposés.

Des exemplaires de scénarios seront aussi mis en vente, notamment ceux de Tant qu'il y aura des hommes, pour lequel Frank Sinatra a remporté un Oscar, et L'inconnu de Las Vegas (Ocean's Eleven).

Des toiles, des lettres signées et des accessoires personnels seront également mise en vente.

Une partie des profits ira au centre pour enfants Barbara Sinatra de Rancho Mirage, en Californie.