Un texte de Stéphane Bordeleau

Les automobilistes en provenance du pont Champlain, de l’île des Sœurs et du sud-ouest de Montréal peuvent de nouveau circuler vers le nord dans l’échangeur Turcot.

Selon Martin Girard du ministère des Transports du Québec, les travaux de démolition des structures de béton de l’ancien échangeur s’étant déroulées comme prévu pendant le week-end, l’artère a pu être rouverte dès 5 h ce matin.

La bretelle menant de l'autoroute 15 nord à l'autoroute 20 ouest, qui a été fermée de nuit toute la fin de semaine, a également été rouverte à la circulation ce matin.

L'autoroute 15 nord a été rouverte comme prévu lundi matin dans l'échangeur Turcot. Photo : Radio-Canada/Ministère des Transports du Québec

L'autoroute 20 fermée jusqu'à mardi matin

L’autoroute 20 demeure quant à elle totalement fermée dans les deux directions dans l’échangeur Turcot, et ce, jusqu’à mardi matin 5h.

Dès 6 h 30, lundi matin, la circulation était au ralenti dans l’échangeur Turcot et à l’approche de la structure.

Les automobilistes qui arrivent du centre-ville via l’autoroute Ville-Marie ne peuvent pas se rendre dans l’ouest de l’île de Montréal en demeurant sur l’autoroute 20 ouest. Pour se rendre dans l’ouest par le réseau autoroutier, ils doivent emprunter l’autoroute Décarie vers le nord jusqu’à la 40 ouest, un itinéraire déjà très achalandé en temps normal.

Les automobilistes en provenance de l’ouest de l’île de Montréal ne pourront plus accéder au centre-ville jusqu'à mardi matin.

Interdiction de camionnage aux heures de pointe

L'autoroute 20 sera fermée dans les deux sens jusqu'à mardi matin. Photo : Radio-Canada

En plus des fermetures dans l'échangeur Turcot, les véhicules lourds de plus de trois essieux sont interdits toute la journée de lundi de 5 h à 9 h le matin et de 15 h à 18 h aux endroits suivants :

Autoroute 20 entre les échangeurs Saint-Pierre et Turcot;

Route 136 entre l'autoroute 10 et l'échangeur Turcot.

Mesures d'atténuation

Un train de banlieue (Archives) Photo : Radio-Canada/Vincent Champagne

Pour tenter d'absorber les impacts sur la circulation des travaux dans l’échangeur Turcot, le MTQ a prévu une série de mesures d’atténuation.

Pour faciliter l’accès des usagers au centre-ville en provenance de l’ouest, le passage est gratuit aujourd’hui sur les lignes de trains de Vaudreuil-Hudson et de Candiac.

Pour absorber ce surplus de voyageurs sur ces lignes déjà très achalandées, EXO ajoute 14 départs hors des heures de pointe sur la ligne Vaudreuil-Hudson. Il est à noter que ces trains supplémentaires ne s’arrêtent qu’aux gares Dorval, Vendôme et Lucien-L'Allier.

Stationnement incitatif et navette gratuite

De plus, 200 places de stationnement sont disponibles au centre commercial Les Jardins, tout près de la gare Dorval. L’accès à la gare se fait via un parcours piétonnier protégé sous l’autoroute 20.

Une navette gratuite est disponible aux heures de pointe entre le terminus d’autobus Châteauguay et la gare de Sainte-Catherine, sur la ligne de train de Candiac.

À Montréal, les circuits d’autobus 1 (secteur Haut-Saint-Laurent) et 28 (secteur Sud-Ouest) sont détournés vers le métro Angrignon. Ces autobus se rendent normalement au terminus Mansfield à Montréal. Des titres de transport gratuits pour le métro sont par ailleurs remis aux usagers de ces lignes.

Nouvelle configuration du corridor du pont Champlain

La livraison du nouveau pont Champlain est retardée de plusieurs mois. Photo : Radio-Canada/Radio-Canada

Les automobilistes qui empruntent l’autoroute Bonaventure dans le corridor du pont Champlain remarqueront une nouvelle configuration des voies entre la sortie 3 (Rue Carrie-Derieck) et L’Île-des-Sœurs dès ce matin.

Le MTQ précise que ce nouveau tracé demeurera en place jusqu’à l’ouverture du nouveau pont Champlain, prévue au printemps 2019.

Une seule voie sera disponible sur l’autoroute Bonaventure vers l’est sur le pont Clément à partir de la sortie 4 (Aut.15 nord [Aut. Décarie], St-Jérôme et 20 ouest, Toronto, aéroports P.-E.-Trudeau et Mirabel).

La voie réservée sur l’autoroute Bonaventure pour l’heure de pointe du soir demeurera fonctionnelle.

Une fois sur le pont Champlain, les autobus rouleront dans les voies normales de circulation.