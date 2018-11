Des équipes ont travaillé tout le week-end pour permettre l'ouverture du boulevard.

C'est une pratique courante de la Ville d'autoriser des travaux pendant le week-end pour aider les entrepreneurs à terminer leur contrat avant l'arrivée de la froide saison.

La découverte de roc, l'usage de dynamitage non prévu, mais surtout la température ont ralenti les équipes. Les travaux avaient été, au départ, évalués à trois semaines.

Outre des travaux de reconstruction des infrastructures souterraines et de la chaussée et de resurfaçage, la Ville a rétréci le route devant la rue Wilson pour augmenter la sécurité des piétons. Des marquages plus visibles et une lumière clignotante ont également étaient installés.

La fermeture de ce tronçon avait soulevé la colère de certains automobilistes. Des signaleurs routiers ont même été blessés. Si bien que la Ville avait pris la décision de fermer complètement l'intersection Portland-Jacques-Cartier à la circulation. D'autres avaient déploré la lourdeur de la circulation sur les autres artères, comme sur Prospect ou King Ouest, conséquence de la déviation du trafic de Portland jusqu'à ces rues.