M. Landry sera exposé en chapelle ardente jusqu’à 18 h.

Les funérailles d’État se dérouleront le lendemain au même endroit.

La dépouille de M. Landry a tout d'abord été exposée samedi dans l'enceinte de l'Assemblée nationale à Québec, là où il a œuvré pendant des années.

Il y a été exposé en chapelle ardente au salon rouge où son ancien compagnon d’armes et actuel premier ministre du Québec, François Legault, est notamment venu lui rendre hommage.

Accompagné de sa femme, M. Legault a souligné l’importance qu’accordait son ancien collègue au bien commun. « Pour lui, c'est toujours important de faire passer le bien commun avant l'intérêt partisan, a-t-il souligné. C'était vraiment un homme de devoir. »

M. Legault a également souligné l'importance qu'avait eue l'ancien premier ministre souverainiste dans son propre parcours politique.

Un autre premier ministre québécois et ancien collègue de M. Landry, Lucien Bouchard, est également venu lui rendre hommage.