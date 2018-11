Selon la BBC, qui cite des témoins palestiniens, une unité des forces israélienne infiltrée à Gaza a déclenché une fusillade avec les forces palestiniennes après avoir assassiné Nur Barakeh, un commandant des brigades d'Izzedine al-Qassam, qui est la branche armée du Hamas.

L’opération se serait déroulée à l’est de la ville palestinienne de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Des chars et des avions israéliens ont ouvert le feu sur la zone pour protéger le repli de l’unité engagée dans la fusillade avec les forces du Hamas, ont déclaré des témoins.

Sept Palestiniens, incluant le commandant Barakeh, ont été tués au cours de l’opération. Israël a de son côté confirmé la perte d’un soldat des forces spéciales tandis qu’un autre a été blessé.

Tirs de roquettes palestiennes

Peu de temps après l’escarmouche, le sud d’Israël a essuyé une volée de roquettes palestiniennes tirées depuis Gaza. Les missiles n’ont cependant fait aucune victime du côté israélien.

Au moins 17 roquettes ont été tirées dont trois ont été abattues en vol, a précisé la défense israélienne.

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a dû écourter dimanche sa visite à Paris où il soulignait le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale à la suite de ces affrontements.

Israël n’a pas donné de détails sur la présence de ce commando des forces spéciales en sol palestinien, se contentant de déclarer que cette opération n’avait pas pour but d’assassiner ou d’enlever des « terroristes », mais de renforcer la sécurité israélienne.

Le chef des forces israéliennes, le lieutenant-général Gadi Eisenkot, a déclaré que cette unité avait mené « une opération très significative pour la sécurité d'Israël », sans donner plus de détails.

Pour le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum, cette incursion militaire dans la bande de Gaza est une agression et les tirs de roquettes palestiniennes sur Israël étaient une réponse justifiée à cette « attaque lâchement israélienne ».

Cet échange de tirs entre Israël et les forces du Hamas survient alors que des progrès ont été accomplis récemment entre Israéliens et Palestiniens dans le processus de médiation mené sous l’égide de l'Égypte et de l'ONU après une série d'escalades entre les deux parties ces derniers mois.

Plus de 200 Palestiniens de Gaza ont été tués par les forces israéliennes depuis la fin du mois de mars, la plupart lors de manifestations le long de la frontière qui sépare Israël de la bande de Gaza.