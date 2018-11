En entrevue à l’émission Style libre, il avait affirmé que la chanteuse country Guylaine Tanguay aurait dû repartir avec le Félix de l’interprète féminine de l’année, plutôt que Klô Pelgag. Les artistes qui remportent des prix au Québec, ce sont « ceux qu’on ne connaît pas, ceux qui sont marginaux », disait-il.

« Moi je pense qu’il devrait y avoir une catégorie pour le public et une catégorie pour l’Académie [de l’ADISQ], a-t-il expliqué à Guy A. Lepage. Si c’est ce qu’on veut faire, favoriser certains artistes, je pense qu’il devrait y avoir aussi une catégorie où le public pourrait voter du départ. »