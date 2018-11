Francis Joyon (Idec Sport) a remporté à 62 ans et pour la première fois en sept participations, la 11e présentation de la prestigieuse Route du Rhum, dimanche soir à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, en un temps record de 7 jours, 14 heures et 21 minutes. Les 123 navires prenant part à la course sont partis de Saint-Malo, en France, dimanche dernier.