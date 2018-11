Le noyau de l’équipe dirigée par Félix-Antoine Lapointe a livré la marchandise. Quatre de cinq coureuses ont terminé parmi les dix premières au terme de la course de huit kilomètres, disputée samedi après-midi.

Aurélie Dubé-Lavoie et Catherine Beauchemin ont pris respectivement les la deuxième et troisième marches du podium. Anne-Marie Comeau et Jessy Lacourse ont pris les sixième et septième positions.

La recrue Jade Bérubé, comme cinquième coureuse, a offert une performance plus que respectable en prenant la 37e position sur plus d’une centaine d’athlètes prenant le départ.

Au cumulatif, le Rouge et Or a ainsi devancé l’équipe favorite de l’Université Queen’s.

« L’équipe a beaucoup progressé dans les dernières années. On n’était même pas en position de réaliser un top 10 national. De voir qu’on s’est amélioré à ce point et de remporter le championnat canadien c’est une belle fierté », a réagi l’entraîneur Félix-Antoine Lapointe.

Ce dernier ajoute que l’avenir est de bon augure pour son équipe dans les prochaines années, puisqu’elle est relativement jeune. « Il y a une rivalité qui va s’installer avec Queen’s », anticipe-t-il. Les membres de la formation ontarienne ont elles aussi des années d’éligibilité devant elles.

Du côté des hommes, le Rouge et Or a pris le quatrième rang, au pied du podium, et ce malgré une deuxième position de Jean-Simon Desgagnés.