Les célébrations ont débuté en matinée devant le cénotaphe de la rue King Ouest. Elles se sont poursuivies en après-midi dans l’arrondissement de Lennoxville, où une plaque a été dévoilée pour rendre hommage aux soldats qui ont combattu en Afghanistan.

Des dizaines de personnes ont assisté à la cérémonie qui marquait aussi le 100e anniversaire de l'Armistice de la Première Guerre mondiale. Photo : Radio-Canada/Guylaine Charette

On pense à tous les gens qui ont donné leur vie pour nous donner la liberté qu’on a aujourd’hui, il ne faut jamais oublier. Encore aujourd’hui, on a beaucoup de militaires déployés pour s’assurer de la paix dans le monde, c’est très important, au moins une fois par année, de se souvenir de ce qu’ils ont fait pour nous , a déclaré Madeleine Tollenaere, une ancienne combattante qui a assisté à la cérémonie.

Moi, j’ai perdu des amis quand j’étais en Syrie, c’est une journée pour se souvenir d’eux. C’est aussi une journée très spéciale pour nous, les vétérans, c’est pour être certains que les civils ne nous oublient pas. Walter Tollenaere, vétéran

Une médaille pour un vétéran de 98 ans

Une cérémonie a aussi eu lieu au manège militaire de Sherbrooke, où la médaille d’honneur de la légion française a été décernée à un vétéran de 98 ans, Rolf Benzen.

Le vétéran de la Seconde Guerre mondiale Rolf Benzen a reçu dimanche la médaille d’honneur de la légion française. Photo : Radio-Canada/Jean Arel