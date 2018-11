Les employés maghrébins et mexicains représentent presque 15 % des ressources à la fromagerie de La Baie. Ces travailleurs sont particulièrement fiers de produire le fromage en grains de ce fleuron régional.

Originaire du Maroc, Hassan a été le premier travailleur immigrant à être embauché.

Le Marocain Hassan est le premier travailleur immigrant de la Fromagerie Boivin. Photo : Radio-Canada/Priscilla Plamondon Lalancette

Il s'est installé dans la région avec sa famille il y a huit ans. La fromagerie lui a même confié la tâche de recruter et d'intégrer d'autres immigrants.

J'ai tenté ma chance et ils m'ont aidé beaucoup. J'ai passé comme manœuvre, chef d'équipe, après ça, coordonnateur. Ils m'ont fait confiance. Hassan, coordonnateur de production à la Fromagerie Boivin

La Fromagerie Boivin compte maintenant sept employés permanents issus de l'immigration. Elle embauche aussi de façon temporaire une dizaine de travailleurs mexicains qui ont obtenu un contrat de six mois.

Nombreux sont ceux qui profitent de leurs pauses pour manger du fromage en grains.

Saïd aime particulièrement déguster du fromage en grains lors de ses pauses. Photo : Radio-Canada/Priscilla Plamondon Lalancette

On aime ça, le fromage frais qui fait " skouik-skouik ". Je l'ai amené au Maroc, fait que le fromage de Boivin est déjà arrivé au Maroc. Saïd, travailleur d'origine marocaine

La fromagerie leur offre un gîte à cinq minutes à pied de l'usine. Le propriétaire, Luc Boivin, a d'ailleurs l'intention d'embaucher encore plus d'immigrants.

C'est peut-être là qu'on se démarque le plus. C'est qu'on prend soin de ces gens là. À Montréal, souvent, c'est : " [tu as] l'emploi, mais débrouille-toi ". Je dis à la blague qu'on fait plus de publicité pour aller chercher des travailleurs, qu'on en fait pour vendre du fromage!

Les autres employés de la fromagerie sont particulièrement heureux d'accueillir des travailleurs d'ailleurs.

« On a toujours beaucoup de plaisir avec eux, ils s'intègrent facilement, je dirais. Puis Hassan est monté en titre, ils sont capables de monter comme n'importe qui d'autre, au même titre qu'un Québécois qui est né ici », explique Maxime Simard, fromager.

D'après le reportage de Priscilla Plamondon Lalancette