Les travailleurs avaient bon espoir que leur colère résonne de l'autre côté des portes, où leurs patrons étaient réunis dimanche. On veut leur démontrer qu'on veut une augmentation de salaire, on va brasser tant qu'on va être capable a martelé le président du syndicat des employés, Steve Houle.

Récemment, une dizaine d’employés de la maintenance de l’usine de Princeville ont obtenu une augmentation de 5,25 dollars de l’heure. Le syndicat qui représente plus de 300 travailleurs de l'usine réclame cette hausse pour tous.

Nous, notre revendication, c'est que si tu augmentes un, tu dois augmenter tout le monde. On a demandé une réouverture de la convention collective : la réponse a été un non catégorique, alors qu'Olymel fait des millions et des millions depuis les trois quatre dernières années , a ajouté Steve Houle.

On n'a même pas 20 dollars de l'heure encore, on travaille au froid dans des conditions où c'est " go la production " , a révélé Dominique Jutras, qui cumule 23 années d’ancienneté au sein de la compagnie.

De son côté, le porte-parole d'Olymel, Richard Vigneault, rappelle que c'est le syndicat qui a réclamé des augmentations de salaire pour les employés de la maintenance. Rien ne nous laissait croire qu'il pourrait y avoir une assemblée qui redemanderait ces ajustements pour tout le monde. On a été très surpris d'ailleurs a-t-il énoncé.

L'employeur n'a pas l'intention de rouvrir la convention collective avant son échéance à l'automne 2019. Les travailleurs promettent de poursuivre leurs mobilisations.