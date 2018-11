C’est un passant qui a découvert la voiture au bout d’un boulevard en cul-de-sac, tout juste à côté des Promenades Saint-Bruno, et qui a contacté la police vers midi.

On ignore combien de temps la voiture et son occupant sont demeurés submergés dans le fossé. Des images montrent un véhicule lourdement endommagé.

Un périmètre de sécurité a été érigé autour de la scène pour permettre à des reconstitutionnistes de mener l’enquête.

On ignore pour le moment l’identité et même le genre de la personne décédée. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes du décès.

La police privilégie la thèse de l’accident pour le moment.